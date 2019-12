Astroloogid soovitavad: mida tänasel päikesevarjutuse päeval tähele panna

Päikesevarjutus toimus Kaljukitse tähemärgis, mis juba iseenesest tekitab mõningaid probleeme. Üks märgi negatiivsetest omadustest on ootamatutel hetkedel tõusev jonnakus. Teine oluline fenomen on Päikese aspekt Neptuuniga. Illusioonide planeet toob pinnale negatiivsuse, mis võib viia tõsiste probleemideni. Kolmandaks ei tasu unustada ka, et homme on kuu loomine – kuu aktiivsus tõuseb kõrgele, meie eludes tähendab see transformatsioone, muutusi, millest oleme püüdnud pääseda.

Kaljukits on võimu, kontrolli ja korra juhtmärk, seega võib arvata, et varjutus mõjutab finantse, partnerlussuhteid ja privaatsust. Seega on tähtis täna keskenduda heale ja tänase päeva raskused olgu võimaluseks üle minna järgmisele arenguastmele.

Õige suhtumisega võib negatiivsed mõtted ja sündmused neutraliseerida, ütlevad Dailyhoro.ru eksperdid. Päikesevarjutus ei ole iseenesest negatiivne, küll aga kannab ta endaga vanade mustrite lõhkumise energiat. Muidugi kardame me tundmatut, kuid kes ütles, et energiavooge ei saa enda kasuks tööle panna? Praegu on hetk, kui erilised võimed ja intuitsioon muutuvad eriti hästi kombatavaks, pea vaid meeles hoiatusi ja kaitse oma energiavälja.

Üldised nõuanded tänaseks on enesedistsipliin, ettevaatus ja stressirohkete situatsioonide vältimine. Täna tasub:

pühendada end spirituaalsetele praktikatele ja otsida harmooniat,

vältida tülisid ja skandaale,

mõelda heale,

õppida ütlema ei,

saada üle hirmudest ja kompleksidest,

puhastada karmat, tehes häid tegusid,

visata minema prügi,

sortida mõtteid, loobuda kahtlustest.