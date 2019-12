Levinud harjumus, mis rikub meeste seksielamuse

Kuna mehed armastavad silmadega, võib see nende jaoks seksi natuke rikkuda. Peamiseks põhjuseks võib pidada seda, et naised ei tugine piltidele nii palju kui mehed, ent see pole kindlasti ainus põhjus, kirjutab YourTango.

Värske uuring näitas, et erootiliste filmide vaatamine on nimelt see, mis mõjutab mehe armusuhteid. Pornofilme armastav mees ei pruugi saada seksist sellist rahuldust, nagu ta lootis. Arkansase osariigis tegutsev psühholoog Ana Bridges selgitas, et kui mees vaatab erootilisi filme, siis see mõjutab otseselt tema reaalse elu seksuaalkogemusi ja -tegevust.

Uuringu käigus selgus, et pornofilme vaatavad mehed tahavad tõenäolisemalt proovida järgi seda, mida nad filmidest on näinud. Kui mõelda näiteks keerukatele asenditele, mida pornofilmides sageli võetakse, siis on üpris arusaadav, miks ei paku seks osadele meestele nii suurt rahuldust. Paljud neist asenditest pole lihtsalt keskmise inimese jaoks mugavad või isegi teostatavad. Pornofilmides astuvad reeglina üles professionaalid, kes teavad täpselt, mida teha ja kuidas vaatajale muljet avaldada.

Bridges tõi välja ka selle, et kui mõned pornofilmid on neutraalsed või kujutavad seksuaalakti pigem positiivsena, siis leidub ka neid filme, milles esineb vägivalda ja naiste alandamist. Lisa sellele juurde veel intiimsuse puudumine – kui sageli oled näinud, et erootilises filmis partnerid kallistaks või suudleks kirglikult? – ja saadki väga passiivse, külma ja veidra seksuaalakti, mis ei paku tõenäoliselt kummalegi partnerile rahuldust.

Uuringust selgus ka see, et pornofilme vaatavad mehed peavad enese erutamiseks üha uusi filme vaatama ja nad ei saa seksist täit rahuldust, kuna nende ootused ei ole reaalsed.