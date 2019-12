Uus aasta on ukse ees ning horoskoope sajab uksest ja aknast. Meie tänane prognoos tulevaks aastaks on aga natuke teistsugune. Selle on kokku pannud nõid Ingrid von Wicca ehk Ingrid Kaljulaid, kelle käte ja kaartide läbi kõnelevad meie ingellikud esivanemad ning saadavad sõnumeid aastaks 2020.