Inimesed avaldavad kõige õudsemad asjad, mis neile iial kingitud

1. Kaamelikarvadest kaamelikuju

Ükskord kingiti mulle kaamelikuju, mis oli tehtud päris kaamelikarvadest. Tegemist oli suveniiriga. Kuju ei seisnud hästi püsti, sest selle esijalad vajusid muudkui laiali. Kui ma üritasin neid sirgeks painutada, siis üks jalg murdus ära ning selle seest hakkasid väikesed tõugud välja roomama. Ilmselgelt lendas see kuju otsejoones prügikasti.

2. Pisike oranž sohva

Kui ma olin 17-aastane, siis sain oma peigmehelt sünnipäevakingituse kätte kõikide meie sõprade ees. Hakkasin seda suure põnevusega avama. Tegemist oli imepisikese oranži sohvaga, millel peal lillad padjad. Ma vaatasin tema poole ning ta ütles äärmiselt kohmetult: «See tundus olevat midagi sellist, mis sulle meeldida võiks.»

3. Söödavad stringid

Ühel aastal veetsin jõulud koos oma peigmehe perega. Ma olin sel ajal 16-aastane ja tema ema oli mulle kokku pannud korvi armsate asjadega nagu pidžaama ja kehatooted. See oli tema emast väga ilus. Paraku oli peigmehe kasuisa sinna lisanud veel ühe asja, nimelt söödavad stringid. Tema arvates oli see väga naljakas, kuid mina tundsin end ääretult ebamugavalt. Ma sõin need kõikide ees ära, vältimaks hilisemaid küsimusi nende kasutamise kohta. Need maitsesid vastikult.

4. Kasutatud kinkekaart

Kord kinkisin oma sõbrale sünnipäevaks Zara kinkekaardi, sest teadsin, et see on tema lemmikpood. Uskuge või mitte, aga ta kinkis selle sama kaardi mulle kuu hiljem tagasi, mil oli kätte jõudnud minu sünnipäev. Ja mis veel välja tuli? Ta oli seda kaarti juba kasutanud!

5. Vistrikukreem

Sarnaselt paljudele teistele, olid ka minul teismeeas näos vistrikud. Paraku oli minul neid aga keskmisest rohkem. Igal aastal tehti meie klassis salajasi jõulukinke. Kui ma päev enne jõuluvaheaega oma kingi kätte sain, siis ootasin põnevusega selle avamist. Olin väga pettunud, kui vastu vaatas vistrikukreem. Kõige kurvem oli asja juures see, et antud toode tegi mu näonaha veel hullemaks.

6. Kastitäis sekslelusid