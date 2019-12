Nii programmeerid aju «terve» peale

Samas on võimalik vanadest käitumismustritest välja murda ja aju uuesti programmeerida, kirjutab Fit For Fun.

Aju kulutab võimalikult vähe energiat. Seetõttu otsustab ta rasketes olukordades sageli tavapäraste lahenduste või käitumisharjumuste kasuks, kuna neid on hea tõhusalt ja sissejuurdunult rakendada, kirjutab neurobioloog professor Gerald Hüther.

Sellest omadusest võib ka kasu lõigata, ja nimelt nii, et muudad spordi, tervisliku toitumise või mõne muu hea lubaduse rutiinseks, igapäevaseks harjumuseks.

Kui ajul tuleb kokku puutuda senitundmatute ülesannetega, siis tekivad ajus uued neuronaalsed ühendused, nii et viimane kohandub uute nõudmistega. Seda tõendab muuhulgas Grazi ülikooli uuring.

Halbadest harjumustest püsivalt vabanemiseks tuleb arendada plaan, kus on teada, millal millestki peab asja saama. Isikliku edu mõõtmiseks tuleb selged sihid etapikaupa paika panna. Professor Hütheri sõnul vajab aju eesmärki, et pingutus, kui asendad vanad sissejuurdunud harjumused uutega, tasuks end ära.