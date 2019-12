Lugeja küsib, konsultant vastab: mida jõuluvanale meelde tuletada, et ta jõuaks tervena töölt koju?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Enne pikale teele minekut tuleks kindlasti teha saanile tehnoülevaatus, sest saani kasutati viimati aasta tagasi. Lisaks tasuks teha kerge kontroll ka jõuallikatele ehk põhjapõtradele. Nad on terve aasta puhanud ja uueks hooajaks valmistunud, kuid võivad olla ohutusreeglid unustanud. Mõistlik oleks teha mõned proovisõidud ja veenduda, et Rudolfi nina kiirgab valgust piisavalt eredalt, et jõuluvana näeks, kuhu sõita. Kui Rudolfi nina on tuhmunud, tuleks kasutusele võtta näiteks pealambid.

Kindlasti tuleb jälgida, et turvavööd oleksid kinnitatud nii jõuluvanal kui päkapikkudel, sest ettevaatamatuse tõttu võib saanist väga lihtsalt välja kukkuda. Tõsist tähelepanu tuleks pöörata riietusele - saan on lahtine ja tuleb arvestada, et sõidetakse väga madala temperatuuriga keskkonnas. Külmumise vältimiseks peaksid jõuluvana ja päkapikud selga panema tuule- ja veekindlad joped ja püksid. Tasub jälgida, et riietus n-ö hingaks, sest muidu ajab riietus higistama ning siis on külmetumine väga kerge tulema. Mõistlik oleks riietuda kihiliselt ning panna selga soe pesu. Eriti tasuks jälgida, et noored ja edevad päkapikud selle ikka selga paneksid ega loobuks selle nimel, et mõni millimeeter saledam välja näha. Tark oleks kaasa võtta kõrvaklapid, sest lennukite lähedusse sattudes võib müra olla päris suur.