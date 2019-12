3 asja, mida endast lugupidav naisterahvas enne duši alla minekut teeb

California ülikoolis läbi viidud uuringu kohaselt suureneb inimeste loovus probleemide lahendamisel, kui nad lasevad enda mõtetel vabalt rännata ning tegelevad vähenõudvate tegevustega. Ilmselt on igaühel meist duši all mõni kauaoodatud selgushetk saabunud. See on tingitud sellest, et duši all käimine on inimeste jaoks lõõgastav ja tuttav rutiin ning annab hea võimaluse lasta mõtetel omasoodu kulgeda. Nõudvamate ning rohkem mõttetööd nõudvate probleemide lahendamine aga samu tulemusi ei andnud. Seetõttu tasub konkreetsed argimured ja -probleemid enne duši alla minekut ukse taha jätta ning vaadata hoopis, kuhu niisama uneledes välja võib jõuda.