Eesti mehed jõulukinkidest: kui tahad, et naine juukseid ei lõikaks, kingi juuksehooldustooteid!

Tellijale

Mikk (30): «Mul on üldine suhtumine kingitustesse selline, et kui ma teen kingi, siis ma proovin teha selliselt, et sellega kaasneks mingi seos mõne meie ühiselt läbielatud seigaga või millegagi, mis on tähtis. See aasta me leppisime omavahel kokku, et kingiks on ühiselt veedetud aeg pühade ajal.»