Raheli rasedusblogi ⟩ Vähemalt beebil pole veel nii suurt aju, et minu läbikukkumisest emana aru saada

Ämmaemandal oli esimesel kohtumisel mulle nii palju infot eesootavate pissiproovide ja perekoolide kohta anda, et näiteks selleni me ei jõudnudki, et mida ma sööma peaks. Aga pole midagi, taaskord tuleb appi doktor Google ja ma loen läbi hulga igasugu nimekirju selle kohta, milliste toitainetega oma laps geeniuseks ja olümpiavõitjaks kasvatada.