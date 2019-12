Kiirspikker ⟩ Kõík, mida pead tegema järgnevad päevad, et päästa end jõulukatastroofist

3 päeva enne jõule

Otsi välja oma jõuluroogade retseptid

Jõulud on ukse ees ning kui sul ei ole just soovi jääda suurde jõulukeerisesse, siis üks võimalus selle vältimiseks on enne poodi minekut oma retseptid ja nimekirjad üle vaadata.

Vajadusel saaksid puudu olevaid perekonna retseptides peituvaid koostisaineid sugulastelt juurde varuda ning ei pea muretsema, et midagi väga olulist puudu jääb.

Varusta end värskete puu- ja juurviljadega

Kolm päeva enne jõule nende hankimine garanteerib sulle suures osas, et need ei lähe riknema ning sa ei kaota keset jõuluhullust oma pead, kui ostmise hilisema peale jätad.

Osta oma viimasele minutile jäetud jõulukingid

Suure tõenäosusega oled jätnud mingid kingid viimase minuti ostmise peale, sest lootsid jõulude ajal toimuvatele kampaaniatele poodides. Nüüd on õige aeg oma listid üle vaadata, et keegi kingist ilma ei jääks. Soeta puudu olevad pakkimiseks vajalikud tarvikud, et nendega hiljem probleeme ei esineks.

2 päeva enne jõule

Alusta kokkamist!

Et vältida kõikide asjade viimasele hetkele langemist, oleks õige aeg nendega juba varakult alustada. Võta välja oma retseptid, vaata need üle, jaga roogade ettevalmistused kahte järku (1. road, mida saab varem ettevalmistada. 2. road, mida teha päev enne jõule) ning võimalusel tee ettevalmistusi. Nii saad vältida olukorda, mil mõni kook või kana on ahjust välja jäänud.

Otsi välja lauakaunistused

Kui oled planeerinud lauale kaunistusi, siis kindlasti tasuks need juba praegu välja otsida. Praegu on veel aega selleks, et neid vajadusel juurde hankida.

Leia aega oma perele!

Kuigi jõulud on ühelt poolt aasta kõige kiirem päev, siis teisalt peaks see olema siiski rõõmu aeg. Võta oma pere kaasa ning minge näiteks uisutama, rabasse jalutama või võtke midagi muud mõnusat ette. Kõige olulisem aeg ja kingitus on see, kui leiad aega pühendada end omale kallitele inimestele.