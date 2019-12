Ehtekunstnik soovitab: kuidas endale jõuludeks ehteid valida

FOTO: Mihkel Mölder

Sigrid Kuusk on õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat, Tartu Kõrgemas Kunstikoolis fotograafiat ja kaitsnud Eesti Kunstakadeemias ehtekunsti bakalaureusekraadi, hetkel õpib ta EKA ehtekunsti magistriõppes.

Siin on tema soovitused, mille järgi endale sobivaima ehte võiksid leida.

Eristu või samastu

Ehted annavad võimaluse tõeliselt silma paista ja särada ning muust seltskonnast eristuda — unikaalne autoriehe minimalistlikul kleidil muudab sind ainulaadseks ning paneb päid pöörama. Samal ajal saab ehetega näidata ka kuhugi kuuluvust — näiteks võivad sõbrannad kanda sarnast käevõru või samasuguseid kõrvarõngaid ning selle kaudu märku anda olulisest kokkukuuluvusest ja lähedusest.

FOTO: Sigrid Kuusk

Vali ehe vastavalt riietusele, tujule või iseloomule

Ehet valides pea kindlasti silmas rõivaid, millega neid kandma hakkad. Suured ja silmatorkavad ehted sobituvad pigem lihtsamate rõivastega, keerulise lõikega või suuremustrilised riided eeldavad reeglina lihtsamaid ehteid. Oluline on ka kandja vastava päeva tuju ning samuti iseloom – kõige tähtsam on ehe välja kanda ning see õnnestub vaid end igakülgselt hästi ja enesekindlalt tundes.

FOTO: Getter Kuusmaa

Ehe vastavalt eesmärgile

Ehteid rõivastuse juurde sobitades pea ka silmas, mis su selle päeva eesmärgid on — kas mõnel üritusel efektselt silma paista, töövestlusel asjalikuna näida või hoopis esimesel kohtingul naiselikult võluv olla. Ehe võib lisada sulle just selle täpi i peal, et õige eesmärk saavutada.

FOTO: Getter Kuusmaa

Hinda kvaliteeti

Ehet ostes pea silmas, et see ei peaks olema ühekordne «flirt», vaid võiks kujuneda pikaaegseks ning lähedaseks «suhteks». Kvaliteetne ja unikaalne autoriehe on küll odavatest masstoodetest kallima hinnaga, kuid sellel on nii emotsionaalne kui ka materiaalne väärtus, mis ajaga vaid kasvab. Tõeliselt erilisi ehteid pärandatakse edasi ning need võivad oma iluga päid pöörama panna mitmete põlvkondade vältel.

FOTO: Sigrid Kuusk

Hinda autorit

Kui sa oled juba leidnud endale sobiva ehte, siis hoia selle autori kollektsioonidel ka edaspidi silm peal. Ilmselt on ehtekunstniku stiil sulle meelepärane ka edaspidi ning saad oma ehtekogu rikastada uute leidudega. Väärtpaberite või maalikunsti asemel tasub kaaluda ka unikaalsesse ehtekunsti investeerimist.