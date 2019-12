Otsid pühendumust ning kindlustunnet? Vali kaaslaseks üks nendest neljast päikesemärgist.

Tellijale

Sõnni jaoks on suhtes väga oluline kindla pinnase loomine. See maamärk otsib alati partnerit, kellega pikka aega koos olla ning koos mugav ja meeldiv elu luua. Sõnnide suhtumine partnerlusse on väga realistlik ning nende jalad on kindlalt maas, kuid side planeet Veenusega muudab nende südame realismist hoolimata romatikat otsivaks. See ei tähenda, et Sõnn armuks ükskõik kellesse, sest eneskindlust sel päikesemärgil jätkub ning ta pole nõus leppima vähemaga, kui teab end väärt olevat. Kui Sõnn tõesti sinust huvitatud pole, siis ei ole teda võimalik kuidagi ka endaga suhtesse meelitada, ent kui ta su vastu huvi üles näitab, siis on tal sellega kindlasti tõsi taga ning hoopis Sõnn ise hakkab sind meelitama oma soojuse ning võluga. Kui juba selle maamärgiga suhtes oled, siis väärtustab ta kõige rohkem püsivust, turvalisust ning kindlustunnet ning ootab, et sa talle samaga vastaksid.