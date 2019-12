Kontsad katki ja vajad uusi? Need kingad on hävimatud!

Briti ehtedisainer Christopher Shellis, 53, esitles maailma esimest paari hävimatuid stilettosid ning need tulid välja just jõulupidude hooajaks. Shellis garanteerib, et kingad kestavad terve kandja eluaja või isegi generatsioone. Sellise lubaduse täitmise garanteerib kingade huvitav materjal: nimelt on kinga talda sisestatud 11 roostevabast terasest kruvi, mis on nii tugevad, et neid võiks kasutada ka meresõidukite valmistamises.

Talla alt paistavad tugevad roostevabast terasest kruvid. FOTO: Borgezie / SWNS/Borgezie / SWNS / Scanpix

Roostevabast terasest on valmistatud ka kauni kinga konts, mille disain pärineb ühest Shellise varasemast kingapaarist, maailmakuulsatest teemantstilettodest, ning mis on inspireeritud liiliaõie tolmukatest. Disainer on ka varem meedias laineid löönud, kui tema kullast ja teemantitest valmistatud kingapaari ostis 200 000£ eest ära maailmakuulus megastaar ning laulja Beyoncé.

Kontsa disain on inspireeritud liiliaõie tolmukatest ning valmistatud samuti roostevabast terasest. FOTO: Borgezie / SWNS/Borgezie / SWNS / Scanpix

Kinga kontsaplekk on tehtud kergesti vahetatavaks ning stilettosid kaunistab lootust, armastust ning jõulisust sümboliseeriv ingel. Kingade disainiprotsess kestis viis aastat ning neile on antud ka kohane nimi: igavesed inglitiivastilettod («Eternal Angel Wing Stilettos»). Need on saadaval kõigis primaarvärvides ning nagu juba mainitud, saavad kingad kaasa ka eluaegse garantii, kuid kahjuks mitte õnnetusjuhtumite või kosmeetiliste kahjustuste osas.

Ajatult klassikalise lõikega kingad - nüüd ka ajatu kestvusega. FOTO: Borgezie / SWNS/Borgezie / SWNS / Scanpix