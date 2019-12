Taimetark selgitab. Mis on glögi, mis on hõõgvein ja kuidas neid õigesti nautida

Tellijale

Hõõgvein (Glühwein sks k, Mulled wine ingl k) on vürtsidega maitsestatud kuum vein, mida armastatakse juua külmal ajal, ennekõike muidugi jõuludel. Lisatakse sinna ka rosinaid ja mandleid, vürtsid varieeeruvad. Algselt on see ikkagi alkoholiga jook, mille põhikomponent on vein, kuigi tänapäeval tehakse ka alkoholivaba hõõgveini.

See kuum jook on populaarne saksakeelsetes maades, just jõuluturgudel on see ainus pakutav alkohol, ja muudel jõuluüritustel. Vanim dateeritud viide hõõgveinile on aastast 1420, see arv on graveeritud hõbekannule, mis kuulus ühele esimestest Rieslingi viinamarjakasvatajatest ja see asub Saksa väikelinnas Katzelenbogeni lossis.