Küllap on äädika «avastamine» inimkonnale sama oluline kui näiteks veini «ilmumine». Äädikas on maailma toidukultuuri rikastama tulnud umbes kümme tuhat aastat tagasi, samal ajal veiniga, ikka seetõttu, et veinikäärimise järgmine aste ongi äädika tekkimine.