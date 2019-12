Päevahoroskoop ⟩ 20. detsember. Skorpion satub ärevusse, Jäär teeb hüppe karjääriredelil

Eelistad olla kodus lähedaste keskel. Tahad teha midagi selleks, et oma kodu pühade eel õdusamaks ja mugavamaks muuta.

Sul on väljavaateid karjääriredelil ülespoole sammuda. Satud õigel hetkel õigesse kohta ja jääd ehk silma mõjuvõimsatele isikutele.

On sinu valida, kas teha uusi samme praegusel teel või valida sootuks uus suund. Ära tee otsuseid üksinda, pea nõu sugulaste või sõpradega.

Sul on vaja oma aega oskuslikult planeerida. Seda peab jätkuma nii pere kui ka sõprade jaoks, loomulikult nõuavad oma osa töö ja muud kohustused.

On lootust, et sinu pingutusi märgatakse. Oma varasema tegevusega oled välja teeninud mõjukate isikute usalduse.

Sinuni jõudev info võib olla moonutatud või ootamatu. Üsna tõenäoline, et kuuled midagi niisugust, mis ajab sind ärevusse.

Ehkki sul on palju kohustusi, ei tundu need raske koormana. Saad positiivset tagasisidet, tunned, et oled vajalik ja kasulik.