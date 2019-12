Orgasmide kokkuvõte 2019: neli tähtsat asja, mida sel aastal naiste orgasmide kohta teada saime

Millest seksuaalsuse uurijad sel aastal enim rääkisid ning mille vastu huvi tundsid? Õnneks avaldati palju uuringuid, mis viisid meid sammukese lähemale «orgasmilõhe» hävitamisele. Orgasmilõhest räägiti sellel aastal palju. Selle eest võime tänada uuringut, milles selgus, et heteroseksuaalsed naised kogevad vahekorras palju vähem orgasme kui mehed.

See, et orgasmilõhe eksisteerib, on muidugi kurb. Hea uudis on aga see, et seksuaaluuringute vallas on sel aastal palju just naiste orgasmide teemalisi uuringuid avaldatud. Nende uuringute tulemused ei aita meid lähemale mitte ainult põhjusele, miks naised vähem orgasme saavad, vaid aitavad heita valgust ka sellele, mida teevad need naised, kes kogevad pidevalt kvaliteetseid orgasme, teistmoodi.

Toome Psychology Today abiga naiste orgasmide teemalistest uuringutest, mis aastal 2019 avaldati, välja mõned kõige tähtsamad leiud.

Vaginaalse vahekorra ajal paistab keha liikumine olevat seotud orgasmiga

Ajakirjas Journal of Sex Research avaldatud uuringu autorid uurisid, milline on seksiaegse liikumise seos orgasmidega. Täpsemalt uuriti, kuidas mõjutab orgasme vaagna edasi-tagasi liigutamine, mitteliigutamine ja otsene kliitori stimuleerimine. Selgus, et naised kogevad sagedamini orgasme, kui mängus on kliitori stimuleerimine – sõltumata sellest, kas nad liigutasid vaagnat kaasa või ei. Samas aga leiti seos ka edasi-tagasi vaagna liigutamise ja orgasmide vahel ja seda isegi ilma klitoraalse stimulatsioonita.

Orgasmi sihiks võtmine suurendab orgasmi saamise tõenäosust

Oled ehk kuulnud nõuannet, et mida rohkem sa orgasmi püüad, seda raskem on seda saavutada, sest paned enda õlule liiga suure pinge? Kaks uuringut aga näitavad, et naised kipuvad oma seksuaalset mõnu vähe väärtustama ning orgasmide mitte prioriteediks seadmine võib meile hoopis vastu töötada, eriti kui naine seksib meessoost partneriga.

Uuringutest selgus, et naised, kes ütlesid, et nende jaoks oli seksiga alustades orgasmi saavutamine eesmärgiks, orgasmi suurema tõenäosusega ka saavutasid. Uuringu autorid märgivad, et seksi ainus eesmärk ei peaks olema orgasm – seks võiks olla ka mõnus, lõõgastav ja lõbus – kuid kui me orgasmi üldse eesmärkidest välja jätame, siis on see meile pigem kahjulik.

Orgasmi teesklemine pole iseenesest halb, sõltub, miks naine teeskleb

Ühiskondlikult oleme me kõik jõudnud vist arusaamale, et orgasmi teesklemine on halb asi. Selgituseks oleme leidnud, et kui me orgasmi teeskleme, jätame me partnerile vale mulje sellest, mis meile meeldib või millised tehnikad meie peal töötavad. Texase ülikooli teadlased on aga avaldanud uuringu, millest selgub, et orgasmi teesklemise ja orgasmide vaheline seos pole nii otsene.