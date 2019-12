5 kodust vahendit, millega rasvaplekkidest lahti saada

Portaal Maennersache annab mõned head nõuandeid, kuidas plekkidele lihtsate, koduste ja keskkonnasõbralike vahenditega tuul alla teha.

1. Nõudepesuvahend ja vedelseep

Nii nõudepesuvahend kui seep lahustavad rasva. Sa võid rõiva kas üleni vahendi või vedelseebiga likku panna või siis töödelda vahendiga konkreetset plekki. Seejärel pese rõivas nagu tavaliselt puhtaks.

See meetod aitab ka rasvaplekkide puhul, mis on jõudnud kas pehmele mööblile või vaibale. Seinaplaatide puhul soovitatakse aga sooja vee ja tavalise pesuvahendi kombinatsiooni.

2. Kartulijahu

Kartulijahu on suurepärane kodune vahend seetõttu, et ta imab rasva. Pane veidi jahu vastavale kohale, lase veidi aega toimida ja harja siis välja. Ka beebipuuder on abiks.

3. Kuivatuspaber

Kui rasvaplekid on tapeedil või riietel, siis võib ka kuivatuspaberi käiku lasta. Aseta tükike paberit värskele plekile ja käi kuuma triikrauaga üle. Kuivatuspaber imab rasva endasse ja plekk kaob.

4. Küpsetuspulber

Küpsetuspulber ei saa sellest nimekirjast puududa — seda väikest võluvahendit annab rakendada peaaegu kõige puhul. See kehtib ka seinal olevate rasvaplekkide kohta. Sega veidi küpsetuspulbrit sooja veega, kanna plekile, lase kuivada ja pühi ära.

5. Alkohol

Alkohol on parim lahendus murele, kui rasvaplekk on juba vana ja kangekaelne. Sul on aga vaja puhast alkoholi, mitte mõnda lõbusat peonapsu külmakambrist. Tilguta veidi puhast alkoholi puuvillalapile ja töötle sellega plekki.