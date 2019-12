Leidlikel eestlastel on igal aastal ideid, kuidas jõule põnevamaks muuta ning traditsioone uutmoodi tõlgendada. Siin on kõige vahvamad selleaastased ideed, mille oleme kokku kogunud Puhka Eestis abiga.

Muide, Puhka Eestis lehel saab ka oma lemmikule hääle anda ning osaleda loosis. Vaata lähemalt siit!

Jõuluvõrud Võru linnaväljakul

Sel aastal valminud Võru linna keskväljak on esimest korda uhkes jõulurüüs. Kuusele loovad ümbrust suured valgusvõrud, mis säravad pimedas kaunilt ning viitavad loomulikult Võru nimele.

Linnaväljakult tasub edasi liikuda ja uurida piirkonna jõuluprogrammi. Näiteks toimub laste talvefestival, Vana-Võromaa keraamikute ühisnäitus «Rutiin või rituaal», palju kontserte ja programmi lõpetab aastavahetuse pidu Suurel Munamäel. Jälgige ka lumeinfot, sest Võru maakond on oma vaheldusrikka pinnamoe ja muust Eestist kestvama lumikatte poolest justkui spetsiaalselt suusatamiseks loodud!

Sibulatee kalavõrgust jõulupuu

Sibulatee kalavõrgust jõulupuu FOTO: Liis Lainemäe / Puhka Eestis

Peipsi järve äärsed tänavkülad Sibulateel on vimkasid täis ja taaskasutusaltid. Mine uudistama, kuidas vana kalamõrd on saanud hoopis uue vahva rolli! Jõuluehete ülesannet täidavad viitadena kasutatud kalad ning võrgumärgistuspallid. Ning mis veelgi toredam: pärast jõuluaega asuvad nad täitma taas oma õiget rolli. Sibulatee jõulupuu leiad otse Peipsi äärest Varnja külast Mesi tare juurest.

Kui oma tulekust piirkonda ette teada anda, on võimalik kokku panna mõnus päev, mis sisaldab teetseremooniat Mesi tares, jõuluteemalist käsitööõpituba Peipsimaa Külastuskeskuses koos sigurikoogi ja -kohviga, tuuri Alatskivi lossis ning veinidegusteerimise tundi Alatskivi mõisas.

Jõululinn Tartu Valgusküla

Ka sel aastal on Valguskülas 19 paviljoni, mille Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia pälvinud disain on tuttav juba varasematest aastatest. Tänavu on platsil teiste seas Tartu ülikool (emakeelse ülikooli 100. sünnipäev), Vanemuise teater (150 aastat), AHHAA keskus, aga ka näiteks ...jõulumune munevad kanad. Üks põnevamaid valguselamusi on ultraviolettvalgustite ja peeglite abil säravaks ämblikuvõrguks muunduv peegelkasvuhoone ning pööripäeva valgusinstallatsioon. Mõlema autor on skulptor Elo Liiv, kes riietab jõuluvalgusse ka Suudlevate Tudengite purskkaevu. Lisaks aitab jõulutunnet luua igal reedel, laupäeva ja pühapäeva õhtul Raekoja platsi kahe maja fassaadile ilmuv videoprojektsioon. Vahva toidupaviljonina on avatud Taste Hanseatica ja Liivimaa Maitsete taluturg ja kohvik.

Tartu jõulukülas süüdatakse advendiküünlaid, korraldatakse jõuluvanade talimängud (8.12), talvine tantsupidu (14.12), jõululaat (14.12), heategevuslik lumepallitrall (15.12), linnakirjanike muinasjutuminutid (3.12, 10.12, 17.12), samuti toimuvad töötoad, saab sõita karuselli, saani ja poniga.

Kuusk Raekoja platsi keskel on u 17 m kõrge ja tuli Järvseljalt Eesti Maaülikooli kingitusena.

Pärnu hõbekuusk ja jõuluküla

Eesti suvepealinnas on aastaid olnud tava püstitada linna kodanike kingitud kuused. Nõnda ka tänavu. Pärnu Iseseisvuse väljakut ehib 12 m kõrge tiheda võraga Paikusel sirgunud hõbekuusk, mille omanik soovis maha võtta, ent pakkus seda enne kodulinnale jõulupuuks. Viimasel pühade-eelsel nädalavahetusel lööb väljakul esimest korda uksed valla jõuluküla koos jõuluturu ja meelelahutusprogrammiga.

Iseseisvuse väljaku ääres Ringi 3 hoonel toimub valgusetendus «Papa Walgus», eepiline lugu, mis räpib end saja aasta tagusest ajast läbi muusika ja valguse tänasesse päeva. Etendused toimuvad 20. ja 21. detsembril kell 19.00, 20.00 ja 21.00. Samadel päevadel avatakse väljakul jõuluküla, kus toimub sel aastal ka jõuluturg. Kes Pärnusse valgusetendusele ja jõulukülla ei jõua, on teretulnud veetma Pärnus aastavahetust.

Kuressaare pakupäkapikud

Kuressaare pakupäkapikud FOTO: Valmmar Voolaid / Puhka Eestis

Kuusk saabus Kuressaarde Mustjala külast. Jõulupuu ümbrusse on üles rivistatud pakupäkapikkude pundid punaste mütsidega. Kel väga vaja, võib päkapikumütsi endaga kaasa haarata. Suur osa pakupäkapikke on taaskasutus, valmistatud vanadest elektripostidest.

Pärast jõuluaega, kui Kuressaare kuusk on pühademeeleolu loonud juba ligi kaks kuud ja kuusk maha võetakse, teeb kohalik tootja Lahhentagge taas kuuseokastest toonikut (sel aastal on kaasatud ka Pärnu kuusk). Kuusetüvest saab omakorda Kuressaare jaanilõkke süda.

Nende jõulude aegu kutsuvad saarlased teatrisse, kus detsembris tuleb lavale lasteetendus «Naksitrallid» ning aasta eelviimasel päeval taaselustatakse sündmused saja aasta tagusel mässaval Saaremaal. Teatriga on mõnus kombineerida head sööki – Kuressaares on kaheksa ja Muhus Pädastes üks restoran, mis on pälvinud Põhjamaades kõrgelt hinnatud restoranigiidi White Guide tunnustuse.

Saaremaal saab aga kogu perega külastada ka äraspidist jõulumaad Kuressaare lossis, Viikingite jõulumaad Laimjala külas, küpsetada jõuluorikat Angla tuulikumäel ja teha muudki vahvat jõuluteemalist, arvukatest jõulukontsertidest rääkimata.

Saarlased soovitavad väisata ka uuenenud Liiva keskust Muhus, kus jõulumeeleolu loovad kaks kuuske, üks vana ja väärikas ning selle kõrvale kasvama pandud noor puu. Mõlemad pilgupüüdjad on kaunistanud jõuludekoratsioonidega kuulsaks saanud Shishi.

Hiljuti avatud alternatiivajalookeskuse Thule Koda juures saab imetleda aga tõeliselt alternatiivset kuuske. Vannikuusk on pühendatud Saaremaa spaadele ja mudale. Kasutatud on kunagisi Saaremaa Valsi jaoks toodetud mudavanne. Kuuse autoriks on kunstnik Adjudant.

Rakvere valgustunnel ja võlumets

Rakvere keskväljakut ehivad kahar kuusk, 3D-installatsioonid, valguslahendused ja atraktsioonid, näiteks jõulukarussell. Kuusk on pärit Rakvere lähedalt Mõedaka külast. Kuuse loovutanud pere oli arutanud, et kui mõni omavalitsus peaks kunagi kuuske vajama, siis pakuksid nad meeleldi enda u 40-aastast kuuske, mis hakkas juba elamut ohustama.

Keskväljakult soovitavad rakverelased jalutada Parkali tänava jalakäijate promenaadile, kus juba tuttavates linnumajades on koha sisse võtnud kauplejad, kelle laiast tootevalikust leiab jõuluvana kingikotti nii eestimaist kui päris kohalikku toodangut ja käsitööd. (NB! Kauplejad on kohal 1.–22. detsembrini: N–R kl 15.00–18.00 ja L–P kl 11.00–16.00). Parkali tänavalt tasub suunduda uuenenud Pikale tänavale, mille jalakäijate alal loovad meeleolu jõulutuledega kaunistatud puidust kuusekesed. Sealt edasi kutsutakse Kastani alleele, kuhu kerkis salapärane võlumets. Valguskettidega ehitud pingid ja puudele suunatud valguslahendused muudavad paiga talvises hämaruses romantiliseks ja kutsuvaks. Kastani alleelt kesklinna poole liikudes asetseb bussijaama taga promenaadil 50 m pikkune valgustunnel.

Talve- ja jõulumeeleolu hoiavad ka uisuväljak spordihalli ning Võluloss Vallimäel, kus lapsi ootavad külla võlurid, päkapikud jt muinasjututegelased. Meisterdatakse, tehakse kuuldemängu, vermitakse õnneraha ja tehakse muudki põnevat. 27. detsembril kell 19 avaneb ainukordne võimalus kuulata Briti kuningakoja seksteti The Queen's Six kontserti. Otse Windsori lossist tulev ansambel annab oma jõuluturnee ainsa Eestis toimuva kontserdi Rakvere Kolmainu kirikus.

Viljandi lambikuusk

Viljandi jõulude üheks sümboliks on teist aastat järjest linnas jõuluvalgust andev tänavalampidest jõulukuusk, mida pole kusagil mujal maailmas. Kuuse idee ei sündinud mitte kunstniku ateljees või reklaamiagentuuri koosolekul - vaid hoopis Viljandi Veevärgi juhi Toomas Porro peas. Ajendiks oli linna tänavalampide väljavahetus mullu, kui vanad naatriumlambid läksid asendamisele uute leedvalgustitega. Nutikalt taaskasutusideed järgiv kuusk on kiirelt saanud Viljandi jõulusümboliks.

Viljandi kuuske imetlema sõites tasub kindlasti nautida Viljandi mõnusaid kohvikuid ning külastada jõulukontserte nii Pärimusmuusika Aidas kui ka Pauluse ja Jaani kirikus. 31. detsembril tuleb Sakala keskuses maagiline aastavahetuse pidu, milleks kaks hotelli, Grand Hotell Viljandi ja Park hotell Viljandi on teinud ka eripakkumised.

Väätsa aknajõulud

FOTO: Maarja Trauss / Puhka Eestis

Väätsal on loonud jõulumeeleolu terve kogukond, muutes rahvamaja arvukad aknad tõelisteks jõulu-vaateakendeks. Eelmisel aastal oli esiletõstetud aknaid kuus, nüüd koguni 30. Sel aastal on eriline ka see, et paljud vaateaknad on liikuma pandud.

Kui esialgu olid vaateaknad kohalikele ühendajaks millegi erilise loomisel, siis nüüd külalistele eriline turismiatraktsioon, mida mujal Eestis pole. Kui vaateaknaid küllalt imetletud, võib külastada sealkandis ka näiteks Eesti jalgrattamuuseumi. Lisaks kostitab väga maitsva ja rikkaliku lõunasöögiga Päikeseline kohvik.

Viimsi konteinerkuusk

Viimsilastel on õnnestunud saada oma avalikku ruumi toimetama kunstnik Teet Suur, kes on seni tegutsenud Rakveres ning eripäraste kuuseprojektidega rahvusvahelist tunnustust kogunud. Selle aasta kuuseinstallatsioon põhineb plastkonteineritel ning kaasautoriteks kõik klaasipesuvahendite kanistreid kogunud viimsilased.

Päeval on näha ühtmoodi «kuuske», õhtul aga teistsugust, erilise valgusega installatsiooni. Pärast kasutamist esteetilisel eesmärgil lähevad konteinerid ümbertöötlemisse.

Ennegi rahvusvahelises meedias tähelepanu tekitanud kunstniku tööst räägib seekord Euronews.

Viimsi kuusele lisaks on ümbruskonnas küllalt teha ja näha: spaad, mitut masti söögikohad, tegevused looduses, vabaõhumuuseum. Vaata lähemalt!

Jõulupuud loomadele

Kuusk kodu otsivatele loomadele FOTO: Claudia Gross / Puhka Eestis

Õige mitmes linnas on sel aastal kuused loomadega: kuuselt leiab pilte/iseloomustusi kassidest ja koertest, kes loodavad jõuludeks head kodu leida. Igaüks, kes endale lemmiklooma igatseb, ei pea vaatama ringi kalli tõulooma järele, vaid saab leida kuuselt sõbra, kes on täpselt talle loodud, kontakteeruda ja tema kohta lähemalt uurida.

Loomade jõulupuud asuvad kaheksas linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus, Valgas ja Kureressaares. Erilise kuuseaktsiooni eesmärk on tuletada inimestele meelde loomade varjupaiku ja neid loomi, kes vajavad uut kodu.

Heale mõttele tulid Eesti veterinaarmeditsiini üliõpilasseltsi liikmed, kes käisid varjupaikades loomi pildistamas ning kirjutasid koos varjupaigaga loomade tutvustused.

Tallinna erilised kuused

Ka Tallinnas ei tasu ainult kauni Raekoja platsiga piirduda, vaid külastada muidki paiku. Näiteks on kunstitudengid teinud kaubanduskeskusse kummituskuuse ning Rotermanni mõnus jalakäijate kvartal üllatab lausa 150 puukesest kuusemetsaga!