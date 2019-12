15 asja, millega sõrmuse asemel abieluettepanek teha

1. Amuletikäekett

Vali välja mõned amuletid, mis teie suhet sümboliseerivad ning kinnita need käevõru külge. Sellise kingituse puhul saate seda ehet kaunistada üha uute amulettidega, kui teie suhtes järgmised tähtpäevad aset leiavad.

2. Mälestusese teie suhtest

Kas sul on alles esimene kirjake, mille kaaslane sulle kokku volditult saatis? Või ehk kampsun, mille partner sulle teie esimesel kohtingul laenas, ent mis on sellest ajast alates sinu kapis olnud? Kingi selline mälestusese talle kaunis pakendis tagasi: see sümboliseerib, kui kaugele te oma suhtega olete jõudnud ning sinu soovi astuda sel teel uus ning tähtis samm.

3. Sõrmus kaelakee küljes

Kui soovid siiski veidi traditsioonilisemalt läheneda, siis võid kallimale kinkida sõrmuse, mida saab kaelakeena kaelas kanda. Eriti hea mõte siis, kui kallim ei saa või armasta sõrmuseid sõrmes kanda.

4. Perereliikvia

Küsi oma vanemate sugulaste käest, kas neil on ehk mõni ehe või muu mälestusese, mille saaksid koos tähtsa küsimusega oma kallimale kinkida. Kuna su kaaslane on nüüd liitumas sinu perekonnaga, siis on sellisel peres käest-kätte liikunud esemel veelgi sümboolsem tähendus.

5. Lilled

Lilledega pole võimalik eksida! Kingi partnerile bukett tema lemmiklilledega ning kui soovite, et kihluse algus jääks teile igavesti meelde, kuivatage mõned lilled ära ning säilitage neid mälestusena päeviku vahel.

6. Sünnikividega ehe

Sünnikividega kaunistatud ehted on tihti odavamad kui teemantid, olles veelgi enam seotud ehte kandja olemusega. Seega vali näiteks kõrvarõngad või kaelakee oma kallima päikesemärgile sobivate kividega ning võid lasta ehtele graveerida näiteks kihluse või oma kallima sünnipäeva kuupäeva.

7. Lennupiletid

Kas olete unistanud koos kaunile puhkusele minekust? Ära kuluta raha sõrmusele vaid investeeri see hoopis kaunitesse mälestustesse, mida saate partneriga reisil koos luua.

8. Heategevuslik annetus

Kui su kallim on pühendunud mõnele heategevusele või kindlale teemale, siis võid kaaluda kihluse tähistamiseks ka tema nimel annetuse tegemist.

9. Kunstiteos

Ehk oled sa ise kunstnik või tead kedagi, kes on, siis kaalu isikupärase maali, skulptuuri või portree loomist oma kaaslasele, et tähistada teievahelist armastust. Te saate selle seinale riputada ning viia kaasa kõigisse oma tulevastesse kodudesse.

10. Fotoalbum

Alusta käsitööprojekti, kogu kokku kõik fotod sinust koos kaaslasega ning meisterda nendest armas fotoalbum-raamat, mis on täis teie ühiseid armsaid mälestusi ning kirjuta piltide juurde ka lühikesi meenutuskilde. Jäta kindlasti veidi ruumi vabaks, et raamatusse saaks juurde lisada ka pulmapildid või veelgi enam.

11. Käsitsi kirjutatud kirjad

Kui sul hakkab plaan abieluettepanekut teha küpsema juba mitu kuud enne loodetavat tähtpäeva, siis võid hakata kirjutama oma kallimale käekirjalisi kirju. Märgi sinna üles koos loodud mälestused peale nende toimumist, et emotsioonid värskena hoida või kirjelda talle oma tundeid. Jäta sellised kirjad alles ning kingi kaaslasele, kui esitad talle tähtsa küsimuse.

12. Sõrmusetätoveering

Kas sinul ja kaaslasel on juba varem olnud juttu kokku sobivate tätoveeringute tegemisest? Sellisel juhul võite kaaluda kihluse tähistamist hoopis kihla- ja/või abielusõrmuste tätoveerimisega nende traditsioonilisse kohta sõrmel. Selleks võid näiteks küsimust esitades anda oma kallimale kaardi, millel on juba kokku lepitud tätoveerimise kuupäev.

13. Korteri sissemakse või üüriraha

Tulevikku investeerimine näitab, et sul on suhtega tõeliselt tõsi taga. Seega võid kihluse märkimiseks panna kõrvale rahasumma, mille eest teha ära korterilaenu esimene sissemakse või tasuda üür ja tagatisraha uude korterisse kolides. Kui sul selline plaan on, siis kaalu oma kaaslasele ettepaneku tegemist teie uues korterist või kingi talle kutse, et asuda koos korterit otsima.

14. Lemmikloom

Tähendab, see ei ole hea idee, kui te pole sellest varem üldse rääkinud. Ent kui te olete mõlemad otsustanud, et olete selleks pühendumuseks valmis, siis võib see olla ääretult armas viis sellist ettepanekut tähistada.

15. Sõrmusekarp