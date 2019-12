Loore Linnu elu mängureeglid. Eriti just vanad inimesed pakatavad soovist, mis tekitab juurde vaid müra ja kindlusetust

Tellijale

Vähe sellest, et inimene räägib alati pigem endast, ja teda ei huvita teise inimese saatus kuigivõrd. Tal on nii palju mõtteid, mida jagada. Kes on hea kuulaja, see tunnistatakse alati ka toredaks inimeseks. Kuid suur osa sellest mõttevahust on kasutu, negatiivne ja risustav. Paraku on suur osa vestlustest just sellised, seda võib nimetada lobisemiseks. Konstruktiivne mõttevahetus saab toimuda üksnes poolte kokkuleppel, see on teine teema.