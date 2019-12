Jõulud on imede aeg: reisifirma teeb jõulukinkide asemel teoks tõsiselt haigete laste reisiunistused

Go Traveli juhatuse liikme Rista Koidu sõnul sai annetuse idee juba mitu aastat tagasi sellest, et hakati taaskord otsima ideaalset jõulukinki. «Mida enam me neid «õigeid» kingitusi otsisime, seda lähemale jõudsime tõdemusele, et parim kingitus ei ole mitte asi, vaid emotsioon ja elamus, mida meile endile meeldib väga pakkuda. Sellest tulenevalt tundus justkui ideaalne võimalus aidata täide viia just nende laste reisiunistusi, kes on jõudnud Minu Unistuste Päevani,» rääkis Rista Koit.

«On suur rõõm näha lapse siirast tänu läbi tema emotsioonide ja säravate silmade. Läbi selle saab elurõõmu ja jõudu kogu lapse perekond, mis teeb selle tunde veel võimsamaks,» lisas Koit. «Oleme tänulikud, et on olemas selline imeline heategevusfond nagu Minu Unistuste Päev, mis on kasvanud tugevaks ja hästi toimivaks organisatsiooniks, kellega meil on rõõm koostöös head teha.»

Minu Unistuste Päeva tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi sõnul aitab elamustest saadud positiivne emotsioon lastel ja nende vanematel leida sisemist jõudu, et vapralt ka rasketel hetkedel vastu pidada. «Oleme siiralt tänulikud, et Go Travel on juba mitmeid aastaid järjest aidanud ellu viia ka kõige lennukamaid unistusi ning kinkinud meeldejäävaid hetki lastele, kes peavad võitlema oma elu ja tervise eest,» rääkis Kristiina Gabor-Mägi.

SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et pakkuda emotsionaalset tuge ja positiivseid elamusi nii lapsele kui tervele perele, mis on väga oluline osa raviprotsessi tervikus.

Go Traveli annetus summas 2000 eurot on aidanud täita tõsiselt haigete laste reisiunistusi juba neli aastat. Varasematel aastatel on lapsed sõidutatud Pariisi, Palangasse, Billundisse ning Münchenisse. Möödunud aastal oli Go Travel heategevusfondi korraldatud uusaastapeo «Reis ümber maailma» peatoetaja. Uusaastapidu on Minu Unistuste Päeva aasta suurim ja oodatuim sündmus, kuhu kutsutakse kõik viimastel aastatel personaalse unistuste päeva saanud lapsed koos peredega.