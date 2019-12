Retseptisoovitus: Põhjala Tap Roomi kanada-jaapani päritolu peakoka jõulukalkun

Holman õppis aastate jooksul küpsetama linnuliha soolvees, mis aitab oluliselt kaasa mahlasuse hoidmisel. Peakoka sõnul on kalkuni küpsetamisel üks suurimaid probleem see, et liha võib muutuda väga kuivaks ja liha soolvees hoidmine aitab selle vastu väga hästi. Holman on lapsest saadik igal aastal teinud jõuludeks küpsetatud kalkunit täidisega ja jagab enda retsepti. See on pikk protsess, kuid see on vaeva väärt, lubab peakokk.