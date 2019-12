9 trikki, kuidas Instagrami põhjal aru saada, kas silmarõõm on vallaline või mitte

1. Tal pole üleval pilte paarilisega.

Okei, see on suhteliselt iseenesest mõistetav märk. Kui su silmarõõmul on ikka hunnik pilte, kus ta hoiab käest, kallistab või musitab ühe ja sama inimesega, siis heida lootus ning liigu edasi. Igaks juhuks võid heita pilgu ta kaaslase kontole, kui ta on pildil viibivaks märgitud: kui su silmarõõm jagab temaga perekonnanime, ent sõrmusepilti pole näha, siis ehk on tegemist hoopis õe-venna või mõne muu sugulasega.

2. Ta on oma profiilipildil üksi.

Suhtes olevad inimesed ei vali alati oma profiilipildiks tingimata kaaslasega tehtud kaadrit. Ent kuivõrd ta on siiski just selle foto oma esimeseks ja kõige olulisemaks valinud, siis jätab see temast vaatajale ka esmase mulje. Kui profiilipildil on ka keegi teine, siis on see inimene tõenäoliselt tema elus väga olulisel kohal. Jällegi - tegemist võib olla venna või õega. Või valis ta pildi, kus enda meelest kõige parem välja nägi, ent ei tahtnud oma sõpru sealt välja lõigata. Ent siiski, kui pildil on ka keegi teine, hoia silmad lahti.

3. Inimene, keda tihti ta piltidelt leiab, võib olla ka vaid sõber.

Pole vahet, kas pildid on ainult neist kahekesi või suuremas seltskonnas, su silmarõõmu kontolt leiab alati inimesi, kelle näolapp tihedamalt nende pilte kaunistab. Ent kui ühte inimest tundub olevat ülekaalukalt palju, lähene ettevaatlikult, isegi kui suhe tundub piltide järgi platooniline. Hea mõte on piiluda kahtlusaluse profiili: kui ta on ilmselgelt kellegi teisega suhtes, on asi lahendatud. Ent kui tema kontolt leiab hunnikutes hoopis sinu silmarõõmust pilte, tasub silmad lahti hoida ning otsida pildi kommentaaridest viiteid romantikale.

4. Ta ei märgi oma piltidel alati sama inimest.

Inimene ei pea tingimata pildil olema, selleks et su silmarõõmu elus figureerida. Seega uuri, kas foto autoriks on pildialustes kommentaarideks märgitud kogu aeg sama inimene või mitte. Ehk märgivad nad kogu aeg üht inimest kommentaarides. Eriti tugevalt kehtib see puhkusepiltide kohta: kui kõigil neil on sama autor, on tegemist kas ülimalt hea sõbra või suhtepartneriga.

5. Ta pildiallkirjad viitavad vallalisusele.

Vahel võivad pildiallkirjad öelda rohkem kui pilt ise. On palju delikaatsemaid võimalusi anda märku, et oled vallaline, kui selle otse välja ütlemine. Ehk kasutavad nad pildiallkirjadena külgelöömislauseid? Või kutsuvad oma parimat sõbrannat naljatlevalt oma "paariliseks"? Või on hiljutistes postitustes leitav lausa teemaviide #ForeverAlone? Sellistel juhtudel on ta tõenäoliselt vallaline.

6. Ta postitab kihevile ajavaid kaadreid.

Suhtes olemine ei tähenda, et ta peaks lõpetama bikiinipiltide ning trenniendlite üles laadimise. Ent kui inimene lisab oma kontole selliseid kiimaklõpse suuremas koguses, siis ilmselt üritab ta sellega kellelegi silma jääda. Jällegi, uuri pildiallkirja: kui seal ilutseb midagi stiilis "Kas sulle meeldib see, mida näed?", siis on ilmselt aeg liigutama hakata, muidu meeldib ta ehk kellelegi teisele rohkem kui sulle.

7. Pildid temast ei ole postitatud vaid ühe inimese poolt.

See on juba kõrgem pilotaaž. Vaata, kes on need inimesed, kes on sinu silmarõõmu oma piltidel ära märkinud. Isegi kui su väljavalitu endast suhtepilte ei postita, siis võibolla teeb seda tema partner. Kui kõik pildid, millel ta ära märgitud on, tulevad ühe inimese poolt, siis tasub märkijat lähemalt uurida.

8. Ta ei käi tihti õhtusöögil või restoranis.

Kui silmarõõm lisab tihti pilte ja lugusid, kus figureerivad kahele kaetud lauad või kaks klaasi veini, siis võib tegemist olla vaid sõbralike õhtusöökidega. Ent kui sellistel piltidel on alatasa märgitud ära sama inimene, siis võib restoraniskäik olla rohkem kui sõbralik.

9. Ta ei märgi tihti sama inimest oma kommentaarides.