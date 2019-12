6 märki, et see ei ole suur armastus

Alles oli teie vahel kõik nii imeilus — ja järsku on kuidagi imelik tunne? Kahjuks võib see teinekord tähendada ka seda, et su partner on sinust kaugenenud, kuna sa ei ole tema suur armastus. Need kuus märki näitavad, et teie suhe ei ole (enam) see, milleks sa seda veel hiljuti pidasid.

1. Ta ei kuula sind

Ükskõik, millest sa ka ei räägi, sa pead alati peaaegu kõike kaks korda rääkima? See on märk sellest, et ta hetkel sind tegelikult ei kuula. Kas ta on vaid stressis või tal on teised mured või ta ei armasta sind enam? Katsu see teada saada.

2. Ta saab parema meelega oma sõprade, mitte sinuga kokku

See on selge signaal, kui partner, kes on teisest eemal, eelistab alati pigem sõpradega kokku saada. Muidugi on see väga normaalne ja tähtis, et saadakse ka semudega kokku. Kui tal aga sinu jaoks enam üldse aega ei ole ( siis kui sulle oleks see tähtis), ei ole see hea märk.

3. Tema suudlused muutuvad järjest juhuslikumaks

Kui ta hakkab suhte käigus suudlustega kokku hoidma, siis on see kindel märk sellest, et lähedus sinuga ei ole talle kuigi meeltmööda. Miks see nii on, tuleks järele küsida.

4. Ta provotseerib sind

Sulle ei meeldi sugugi, et ta teeb kogu aeg üksnes lolle nalju ja sa oled talle seda ka piisavalt tihti öelnud. Ja tema? Ta ei kavatsegi pidurit tõmmata, vaid läheb suisa labaseks. Sellega provotseerib ta sind täiesti teadlikult. See ei ole hea.

5. Seks on harv külaline

Kui seksi enam suhtesse kuigipalju ei jagu, on sellel tavaliselt oma põhjus. Kui asi pole ajapuuduses ega stressis, aga ta ikkagi ei taha sinuga lähedust nautida, on see ilmne märk, et tema tunded on sinu vastu jahtunud.

6. Te tunnete üksteise pärast häbi