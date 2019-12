Armastad vürtsikat toitu? See on üllatavalt kasulik su tervisele

Teadlaste sõnul jäid ülal mainitud tulemused püsima hoolimata sellest, milliseid toitumusharjumusi inimesed üle pipardamise omasid. Lisaks tuli välja ka see, et isegi inimesed, kellel olid eelsoodumused südameveresoonkonna haiguste tekkeks, said tšilli tarbimisest tervislikku kasu.

Ent see pole esimene uuring, mis vürtsikate toitude ning tervise vahel ühendusi leiab. Aastal 2015 ilmunud teadustöös leiti, et nii värskete kui kuivatatud tšillipiparde söömisest saab tervisekasu. Inimesed, kes just nende kaunadega oma toitu vürtsisemaks muutsid, said 14% väiksema tõenäosusega surma südameveresoonkonna haiguste tõttu ning lisaks vähendas see nende riski surra ka vähki või hingamisteede haigustesse. Ka viimased väited pole üllatuslikud, sest aastal 2016 tuli välja uuring, mille kohaselt aine, mis teeb tšillipiprad teravaks, kapsaitsiin, on tugev antioksüdant ning kohati soodustab rakkude surma, mis aitab vähendada vähirakkude levikut.