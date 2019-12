7 trikki talveväsimuse vastu

1. Kasuta oma sisemist kella

Keda ärritab, et ta ärkab veel enne, kui äratuskell jõuab endast märkugi anda, on oma keha suhtes ebaõiglane. Ei saa ju keha midagi parata, et säärane pidev pimedus ajab ta segadusse. Jälgi, et pärastlõunal ja õhtul oleksid ruumid piisavalt valgustatud. Hele valgus hoiab sind kauem üleval ja sa ärkad hiljem üles.

2. Võta üks päev puhastumiseks

Talvel on pea kõigil paar kilo üle ja isu lausa suurepärane. See muudab keha lodevaks. Tee kord nädalas paastupäev, kui sa sööd üksnes kohupiima puuviljaga näiteks. Lisaks veetustamisele tunned sa end järgmine päev ka oluliselt kergemini, sööd vähem ja oled tegusam.

3. Kasuta loomulikku valgust

Talvel seda just palju ei ole, läheb hilja valgeks ja vara jälle pimedaks. Seetõttu tuleks kontoris lõuna ajal igal juhul paus teha, välja minna ja seda vähest valgust, mis on, ära kasutada. Väike jalutuskäik annab tervist ning äratab tänu valgusele ja liikumisele kõik meeled ellu.

4. Duši all saad värskeks

Kes ei lähe hommikul kuidagi liikvele, kipub duši all pigem õhtuti käima, et aega säästa. Ent sellega teeb ta endale karuteene, sest hommikune dušš paneb vereringe tööle ja äratab keha üles. Eriti karastunud inimesed teevad muidugi vahelduvdušši ja annavad kerele nii külma kui kuuma, alustades jalgadest. See äratab paremini kui miski muu!

5. Joo piisavalt

Öösel muutub ainevahetus aeglaseks. Et hommikul jälle asjad liikuma saaks, joo kohe pärast tõusmist suur klaas sooja värskelt keedetud vett. See paneb vereringe tööle ja aitab kiiremini erksaks saada. Joo ka päeva jooksul palju, et kehal oleks piisavalt vedelikku, et tulla toime nii külma kui keskkütte kuiva õhuga.

6. Pea oma graafikust ka nädalavahetusel kinni

Kui unerütm läheb valguse tõttu sassi, on kasulik ka nädalavahetusel pidada kinni oma tavapärasest ärkamisajast nädala sees. See küll ei tähenda, et ei võiks pool tundi kauem voodis olla. Igal juhul, kui sa tõused tööpäevadel kella seitsme ajal üles, siis ei peaks ka nädalavahetusel üheteistkümneni põõnama. Nii läheb enda rütm sassi ja sa ei saa pühapäeva õhtul õigeaegselt uinuda.

7. Luba oma nahale iluhooldust