10 viimase hetke kingiideed, kui näpud juba põhjas

1. Paku end lapsehoidjaks...

Muidugi vanemad armastavad oma lapsi, kuid see ei tähenda, et nad ei vaja veidi aega iseenda või oma suhte jaoks. Mõni su sõber või pereliige on kindlasti tänulik, kui pakud välja, et võiksid vahelduseks lapsega koos guaššidega mässata või lasta tema pisipõnnil oma juustesse patsi punuda. Kui endal lapsi pole, võib selline kink tunduda tühine, ent iga lapsevanem teab, kui väärtuslik selline pakkumine olla võib.

2. ...või loomahoidjaks!

Loomad nõuavad pea sama palju hoolitsust ning tähelepanu kui lapsed. Seetõttu on hea mõte pakkuda sõpradele välja ka seda, et hoolitsed mõnda aega nende looma eest. Ehk tahavad nad minna reisile või lihtsalt õhtul kauemaks jõulupeole jääda - igal juhul on neil süda rahul, et lemmik on hästi hoitud ega ole näljane ega üksik.

3. Koosta CD või playlist tema lemmiklauludest

See on nüüd üks selliseid moodsa aja kingitusi, mida sõpradele, tuttavatele või miks mitte - oma vanematele teha. Vanemad ei oska pea kunagi oma lastele öelda, et mida nad kingiks tahavad. Seega kui tead, et su isa peab töö raames autoga sõitma, siis kirjuta talle tema lemmiklugudega CD, mälupulk või miks mitte ka playlist Spotify's, olenevalt tehnilisest lahendusest. Või kingi emale plaaditäis lugusid, mille järgi te kunagi koos tantsisite, kui sa veel väike olid. Selline kink võib leida isegi rohkem kasutust, kui uus pann või mikser.

4. Kingi neile oma lemmikraamat

Võib küll tunduda egoistlik kinkida kellelegi OMA lemmikraamat, ent tegelikult aitab see sinu lähedasel sind paremini tundma õppida, kui tegemist on samuti raamatuarmastajaga. Võite näiteks raamatuid vahetada või teha sellest iga-aastase traditsiooni, igal juhul saate peale lugemist koos raamatu üle mõnusa vestluse pidada.

5. Aita neil lund lükata või muru niita

Vanemate inimeste jaoks võivad sellised lihtsamad tööd koduaias muutuda raskeks või isegi ohtlikuks. Seega kui ka sinu kingisaajate hulgas on vanemaid inimesi, kaalu neile sellise "teenuse" kinkimist. Jäta ühel päeval trenn vahele ning aita mõnel seenioril muru niita, lehti riisuda või hoopis lund lükata - kasud on mõlemapoolsed. Ning ega sellest ei ütleks ära ka suurema aiaga nooremad kingisaajad.

6. Kingi mõni mälestusese

Kui sul on eluaastaid juba piisavalt selja taga, siis on koju ilmselt kogunenud ka piisavas koguses erinevaid ehteid, nipsasjakesi või muud sellist, millel enamasti on juures mõni lugu või suur sentimentaalne väärtus. Kaalu nende pühade ajal mõnele nooremale pereliikmele sellise kingituse "pärandamist" ning räägi kindlasti juurde ka lugu, mida see sulle tähendab. Kunagi saavad nemad ka omakorda selle edasi kinkida ning tekib ilus traditsioon.

7. Koogisegu kinkepurgis

See on eriti hea idee neile, kel on lähedased suhted igasuguste kookide või küpsistega. Kui mingil põhjusel ise küpsetisi teha ei jõua, siis leia kapist mõni kena klaaspurk ning täida see kihiti kõigi koogitaigna jaoks vajalike toorainetega - jahu, suhkur, küpsetuspulber, šokolaad. Lisa sildikesega juurde ka muu retsepti juurde kuuluv ja mõned juhised ning oledki sõbrale kinkinud isetegemise rõõmu (eriti, kui nad muidu just erilised küpsetuskuningad pole).

8. Küpsetised

Kui aga aega su päevas ei napi, siis on hea idee kook või küpsised ise valmis küpsetada ning ka kaunistada. Paljudel inimestel on liiga kiire, et ise selliseid asju kodus valmistada ning isetehtud asjad maitsevad ju palju paremini kui poekaup! Kasulik kingiidee näiteks kolleegile või laste õpetajale, kelle kohta sa väga midagi teada ei pruugi.

9. Vaata üle tema CV

See kõlab veidi imelikult, eksole? Ent kui tead, et mõni su sõber või sugulane otsib parasjagu tööd, siis võib teine silmapaar olla täpselt see, mida tema resümee vajab. Kõik inimesed ei pruugi olla väga head igasugustes kirjatöödes, aga pole seetõttu veel halvad töölised teistel erialadel. Eriti kasulik mõte on see siis, kui sul on selles vallas ka mõningaid erialaseid teadmisi või töötad ehk ise ametikohal, kus teiste inimeste CV-sid vaja läbi vaadata.

10. Mõni muu erialane oskusteene