Kaval nõks: kuidas saada torkiv ja villane kampsun siidpehmeks

Kas ka sul on mõni kampsun kapis, mis ootab kannatlikult oma järjekorda, aga sina näid seda eiravat?! Ei, see pole miski kole jõulukampsun, õigupoolest ei ole tal muud häda, kui et ta torgib. See ei pea nii olema! Proovi järgmisi nõkse ja sellest kampsunist võib veel su uus lemmik saada.

Šampoon pesuvahendina

Enamik villaseid riideesemeid on mõeldud käsitsi pesuks. Õigete lisanditega saad sa kampsuni nii puhtaks kui ka pehmeks. Väike kogus õrna juuksešampooni, -palsamit või -maski siluvad karvaseid villakiude ja muudavad esemed jälle kantavaks.

Sealjuures tuleb tähele panna, et need juuksehooldustooted ei sisaldaks valku lagundavaid ensüüme, proteaase, kuna need hoopis kahjustavad villakiude. Villaelastsuse säilitamseks on muidugi spetsiaalsed villa pesuvahendid kõige õigem valik. Tavalise pesuvahendiga tekib oht, et villakiud muutuvad rabedaks ja karedaks ning hakkavad muidugi jälle torkima.

Öö külmkapis

Vana koduperenaiste tarkus, mis aitab karvaste villaesemete puhul: paki pullover ööseks plastkotti ja pane külma. Sellised karvased kiud nagu angoora näiteks ei aja pärast külmakuuri enam nii palju karvu teistele rõivaesemetele ning jätavad ka nahale oluliselt meeldivama tunde.

Kui su villaese on aga vildistunud, pane see ülikontsentreeritud pesupehmendi lahusesse ja taasta seejärel vorm.

Õige kuivatamine

Kuna vill läheb kergesti vormist välja, siis peaks pulloveri pärast pesemist jälle ettevaatlikult tagasi vormi tõmbama.

Kõige parem oleks kuivatada lapiti, käterätiku peal, küll aga mitte küttekolde läheduses ega ka säravas päikeselõõsas — nii võivad värvid tuhmuda. Pesukuivati villaprogramm võib samuti meeldivalt pehme tunde jätta.

Äkki oled sa allergiline?