Uus kuum jõulutrend: kas sina ostaksid sellise mänguasja oma öökapile?

Jah, sa lugesid õigesti! Inglismaal on sel pühadehooajal populaarseks saanud kaunid, käsitsivalmistatud, keraamilised dildod. Nende autoriks on kunstnik Vanessa Chalmers, kes arendas need välja koos Brightonis erootilist butiiki pidava Nic Ramseyga. Nad ammutasid inspiratsiooni viktoriaanliku ajastu intiimsetest mänguasjadest, mis olid alati valmistatud naturaalsetest materialidest. Butiigiomanik Ramsey tõi välja, et käsitsi valmistamine lubab neil luua palju detailsemad ning huvitavamad mänguasjad kui masstootmine ning pakkuda suuremat variatsiooni nii pikkuses, jämeduses kui ka retro-disainides.

Lilled, liblikad või kaunid tüdrukud - mis võiks kaunistada sinu uut lemmikmänguasja? FOTO: CATERS NEWS/Caters News Agency

Ehk hoopis kassipildiga kaaslane sinu või kallima kiisukesele? FOTO: CATERS NEWS/Caters News Agency

Dear Fanny nimeline dildokollektsioon on käsitsi maalitud ning kaetud muuhulgas nii lillede, kasside kui pin-up tüdrukute piltidega. Kunstniku sõnul on mänguasjade valmistamisel pööratud võimalikult suurt tähelepanu vastupidavusele, seega ei pea omanik kartma, et kaunis keraamika tema sees puruneda võib. Uudne, ent vanamoodne toode on ostjate seas nii populaarne, et dildod justkui lendavat riiulitelt ning mõlemal idee autoril on käed tööd täis, et klientide nõudlust rahuldada.

Kunstnk Vanessa Chalmers koos omavalmistatud ning -disainitud dildodega. FOTO: CATERS NEWS/Caters News Agency

Hinnasilt on sel kaunil tootel küll umbes 100€ ringis, kuid see on samal tasemel teiste samalaadsete, ent mitte nii looduslikest materjalidest mänguasjadega, ega tundu ostjaid takistavat. Samas kui võtta arvesse iga lelu valmistamiseks kuluvat aega ning pühendumist, on tegemist üsnagi mõistliku hinnaga käsitööga, millesse poleks patt investeerida. Kui ka sinul tekkis huvi ennast või oma kallimat aasta lõpu puhul kauni käsitsi valmistatud vallatusega kostitada, siis leiad kollektsiooni netilehe SIIT.