Iidne tava ⟩ Punane pesu aastavahetusel toob õnne

Kui sa veel ei tea, mida aastavahetusel selga panna, siis ära murra kauem pead, sest vähemalt riiete «all» tuleks säravpunast pesu kanda — tegumood ja lõige on teisejärgulise tähtsusega. Vana komme lubab nimelt, et need, kes võtavad uue aasta punases aluspesus vastu, kogevad õnne, edu ja eelkõige armastust. Ka tervis ja kirg hakkavad tuure koguma, kirjutab T-online.