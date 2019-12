Teadus: kas juuksed kasvavad tänu sibulamahlale?

Mida aeg edasi, seda rohkem kipuvad juuksed välja langema. Tavaliselt puudutab see rohkem küll mehi, ent ka kõiki naisi pole säästetud. Põhjuseks on seksuaalhormoonid, nn androgeenid, mida vanusega toodetakse järjest rohkem. Kuna probleem on terav ja puudutab paljusid, on ka teadlased pidevalt sellele lahendust otsinud.