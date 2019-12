Ups! Tuleb välja, et mehed ei mõtlegi 8000 korda päevas seksile

Ilmselt mitte. Tuleb välja, et tegemist on siiski valearvutusega ning meestel jätkub mentaalset energiat muukski, kui ainult oma geenide edasi kandmiseks, vahendab The Frisky. Ohio osariigi ülikool toob uues uuringus välja, et tegelik seksikogus meeste mõtetes on palju väiksem - see tuleb neile meelde umbes korra tunnis. Tundub, et meestel on aega ka muudeks mõteteks, sest kuigi seks on esikohal, 19 korda päevas, siis toit on napilt teine, 18 korda. Võrdluseks mõtlevad naised seksile päevas 10 korda ning toidule lausa 15.