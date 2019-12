Video ⟩ Naine, kes kunagi ei naera ja on kaljukindel, et just see on tema sileda naha saladus

Intervjuud andes näitab 50-aastane Tess fotot, kus ta oli seitsmeaastane ja ütleb, et sellel fotol naeris ta viimast korda. Väiksena käis Tess katoliku koolis, kus igasugune naermine oli rangelt keelatud. Pärast koolist lahkumist otsustas ta, et ei hakka ikkagi enam kunagi naerma — et igavesti nooreks jääda. «Nagu Victoria Beckham. Ta on minu näoilmet lihtsalt kopeerinud,» muigab Tess vaevu miimikat muutes.