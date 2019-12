Selle lihtsa trikiga ei võta sa jõulude ajal juurde

Kaloritelugemise asemel peaksid tähelepanu hoopis mujale suunama, sest kõige lihtsam viis pühade ajal mitte jõuluvanale kahtlaselt sarnase ümmarguse kõhuga ringi patseerida, on trenni teha. Ja sellest loomulikult ka kinni pidada.

Leia oma lemmik

Sa ei pea sugugi kaua raskusi tõstma või lõputult mööda metsa jooksma — kui sa kolm-neli korda nädalas pool tundi enda liigutsamiseks aega leiad, siis ei ole lisakilodel pühade ajal peaaegu mingit lootust sind rünnata. Teine positiivne efekt pole sugugi vähemtähtis: kui sa tead, et sul kuluvad need lisakalorid sporti tehes nagunii ära, siis on maiustamine ja näksimine palju toredamad ning meeleolu jõulude ajal oluliselt parem, kirjutab Freundin.