Sel põhjusel ei tohiks hommikuti banaane süüa

Selge, et banaanid on tervislikud. Nad sisaldavad palju kaaliumi, magneesiumi ja kiudaineid, kuid hommikusöögiks neid ei soovitata.

Väsimus ja näljaatakid

Banaanid sisaldavad umbes 25 protsenti suhkrut, mis tõstab insuliinitaset väga kiiresti. Selle tulemusena oleme varsti jälle väsinud ja näljased. Seega kui sööd hommikul büroos banaani, siis mõjub see energiale negatiivselt. Ka näljaatakid on paratamatud, nii et sa vajad järgmist snäkki.