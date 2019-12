Psühholoog Tõnu Ots: tean tüdrukuid, kes seisavad silmade särades tänavanurgal, oodates horoskoobi lubatud eluarmastust

Me ei ela ainult olevikus, vaid endale märkamatult ka minevikus ja tulevikuski. Mineviku elu on mälestused ja kogemused, tuleviku elu unistustes, plaanides, lootustes ja usus, kirjutab hinnatud psühholoog ja omal ajal Doktor Noormanni nime all tuntud Tõnu Ots.