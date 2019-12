Personaaltreener soovitab: sealiharullid oa-seenetäidise ja bataadipüreega

«Maguskartulis on väga palju mineraale nagu kaalium, mangaan ja magneesium. 100 grammis bataadis on kaaliumit umbes sama palju kui samas koguses banaanis, ehk 330 milligrammi. Lisaks sisaldab see rohkelt A- ja C-vitamiini ning väikestes kogustes B-grupi vitamiine,» loetleb Kelner, kelle sõnul sobib bataat väga hästi ka sealiha kõrvale. «Kes soovib õhtusöögiks põnevat elamust, siis võiks proovida sealiharulle oa-seenetäidisega ja lisada kõrvale bataadipüreed. Maitsekooslus, mis sellest sünnib, viib keele alla!»