11 märki, et sul on täiesti normaalne seksuaalelu

1. Te seksite ebakorrapäraselt.

Inimeste sugutung ning seksuaalsed vajadused on erinevad, sinu ja partneri libiidod ei pruugi 100% samad olla. Seega pole vahet, kas seksid oma teise poolega korra nädalas, kord kahe nädal jooksul, korra kuus või midagi hoopis neljandat - kui te mõlemad olete sellise asjade korraldusega rahul, siis see ongi teie jaoks parim korraldus.

2. Sa ei koge seksi ajal orgasmi.

Rahuldus tähendab erinevate inimeste jaoks eri asju. Mõne jaoks on väga oluline saada seksi ajal orgasm, see tähendab neile rahuldust. On teisi, kelle jaoks on lähedus ning partnerite vahel tekkiv ühendus kliimaksist olulisemad. Ning veel kolmandaid, kellele pakub rahuldust teekond, mitte eesmärk ning nende jaoks polegi oluline, kas vahekord toimub või mitte. Kuni kõik osapooled on asjaga rahul, siis ongi seksuaalelu normaalne.

3. Sa vaatad partneriga koos pornot.

Kas porno vaatamine kütab sind üles ning lisab sinu ja partneri voodiellu vürtsi? Väga äge! Kui nii sina kui su kaaslane porno vaatamist naudivad, siis pole selles midagi imelikku.

4. Teil on avatud suhe ning te mõlemad naudite kui teine inimene või paar teie voodieluga liituvad.

Kas kellegi kolmanda või teise paari kaasamine teie seksuaalellu tundub äge asi, mida proovida, teile mõlemale? Katsetage terviseks. Mõnikord on ühe partneri jaoks väga erutav vaadata oma kaaslast tegelemas samast soost inimesega, näiteks mehed naudivad tihti vaatepilti oma naisest teise naisega.

5. Te jagate partneriga oma seksuaalseid kogemusi eelmistest suhetest.

Paljud inimesed leiavad, et on väga kuum kujutada ette, kuidas tema partner kedagi teist rahuldab. Seega kuni kumbki teist ei tunne ennast ohustatuna või ei muutu armukadedaks, on selline jagamine väga normaalne viis oma seksuaalelus toimida ning mõlemad partnerid leiavad selles naudingut.

6. Fantaseerimine on ainus viis, kuidas ennast «käima tõmmata».

Kas leiad ennast vahel voodis kellestki teisest mõtlemas? Või fantaseerid, et keegi vaatab sind sinu teadmata või et sul on rohkem kui üks partner korraga? Täiesti normaalne. Paljud inimesed fantaseerivad seksi ajal erinevatest asjadest. See ei tähenda, et sa soovid, et need asjad sinuga ka päriselt juhtuvad. Kui need mõtted sind erutavad, siis lase käia ning naudi!

7. Sulle meeldib pisut... "teistmoodi" seks.

Paljud naised arvavad, et selles on midagi imelikku, kui nad voodis kontrolli oma kaaslasele annavad. Ehk meeldib ka sulle vahepeal, et partner võtab juhtpositsiooni ning võibolla isegi annab sulle kerge laksu vastu tagumikku? See ei tähenda, et sulle tingimata meeldiks valu, pigem on asi enese haavatavaks tegemises, kui kontroll kellegi teise käes on. Kui mõlemad paarilised oma rolli naudivad, siis pole selles midagi imelikku. Ega "50 halli varjundit" ilmaasjata populaarseks ei saanud!

8. Sind erutab, kui kaaslane sinuga räpaselt räägib.

On võimalik, et üks partneritest naudib rohkem romanssi ning vaimset ühendust. Sellisel juhul ei ole vulgaarsed laused ilmselt parimad, ent kui mõlemad kaaslased asjaga rahul on, siis on veidi räpast sosistamist väga hea vürts voodiellu.

9. Sulle meeldib seksida salaja avalikus kohas.

Tegemist võib olla väga lõbusa kogemusega, kui leiad kaaslasega viisi, kuidas näiteks üksteist restoranis laua all salaja katsuda. Teha nägu, et midag pole parasjagu toimumas, võib kogemuse väga erutavaks muuta.

10. Te kasutate sekslelusid.

Mänguasjad on väga hea viis oma seksuaalellu uutmoodi naudinguid tuua. Täiesti normaalne on ka see, kui saadki orgasmi vaid vibraatori abiga - sa ei ole kaugeltki ainuke. Kui oled seksleludest huvitatud, siis külasta mõnda kohalikku sekspoodi või uuri internetist, milliseid erinevaid vahendeid üldse saadaval on ning millised neist sulle meeldida võiksid.

11. Sulle meeldib juua klaasike või kaks enne seksiga alustamist.