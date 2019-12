Tahad vältida pühadekurbust? Vähenda pühade ajal selle toiduaine koguseid.

Kansase Ülikooli teadlased analüüsisid suurt kogust infot erinevatest allikatest ning jõudsid järeldusele, et õnnetaseme langusele aitab kaasa üks pühadetoitudes väga tihti leiduv toiduaine - suhkur! See on kohal pea kõigis jõulumagustoitudes ning ka mitmetest soolastes roogades, ent liigse lisatud suhkru tarbimine mõjub vaimsele tervisele sarnaselt suurte alkoholikogustega.

"Alkohol on sisuliselt lihtsalt kaloripomm, mis sisaldab palju energiat ent ei oma mingisugust toiteväärtust ning on suurtes kogustes meie kehale toksiline," ütles Kansase Ülikooli kliinilise psühholoogia doktor Stephen Ilardi. "Suhkrud on alkoholile väga sarnased. Oleme erinevaid depressiooniuuringuid tehes jõudnud järeldusele, et kui inimesed korrigeerivad oma toidulauda, siis peaksid nad tegema kindlaks, et aju saab toidust kõiki tomimiseks vajalikke toitaineid ning suuresti hoiduma nende potentsiaalsete toksiinide eest nagu suhkur ja alkohol."

Eriti käivat see nende inimeste kohta, kes kalduvad hooajalisele depressioonile. Paar klaasi veini või karp küpsiseid võib küll ajutise heaolu- või õnnetunde tekitada, ent pikemas perspektiivis rikuvad need tooted su enesetunnet, kui neid suurtes kogustes ning regulaarselt tarbida.

"Kui ma sööme magusat, siis käitub see meie organismis nagu narkootikum," ütles Ilardi. "Suhkrul on kohene tuju tõstev efekt, ent paradoksaalselt on sellel suuremas koguses meie tujule üsna hävitav efekt, mis muudab meid kurvaks, vähendab üldist heaolutunnet, soodustades põletikulisi protsesse ning põhjustades kaalutõusu." Ta mainis ka seda, et paljude depressioonis inimeste kehades on põletikunäitajad stabiilselt kõrged ning kuna liigne suhkru söömine on samuti kergete põletikega seotud, siis võivad sellega kaasnevad hormoonid inimese aju veelgi sügavamasse depressiooni viia.