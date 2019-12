Tellijale

Inimesed võivad Vähke küll liigses klammerdumises süüdistada, ent tegelikult on ju tore päevas mitmeid väikeseid kinnitusi saada, et tunded on ikka värsked. Vähi jaoks oleks ideaalne, kui ta saaks luua oma partneriga mõttelise ühenduse, ent kuniks see võimalik pole, kasutab selle veemärgi esindaja kõiki saadaolevaid elektroonilisi suhtlusviise. Vähk ei tee seda selleks, et oma kaaslast tüüdata, vaid ta väljendab nii oma jätkuvat armastust ning tahab kaaslasele öelda, et on tema jaoks alati olemas.