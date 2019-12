Tellijale

Kaljukitsel on alates detsembri algusest suhteliselt head eeldused pikemasse suhtesse sattuda. Selle toovad kaasa Veenuse armastus ning Saturni pühendumus, mis on ideaalsed eeldused pikaajalise partneri leidmiseks. Alates jaanuari algusest tuleb Kaljukitse jaoks mängu ka Juno, mis on pikkade partnerluste asteroid ning märgib väga ilmekalt selle maamärgi jaoks sobivat kaaslast. Lisaks aitab see taevakeha Kaljukitsel vahet teha, kas tegemist on lihtsa kiindumusega või on tegemist pikemaks ajaks toimima jääv suhtega. See päiksemärk võib küll olla sodiaagi kõige pessimistlikum, ent tulev aasta toob ka tema jaoks kaasa võimaluse õnnelikule kooselule ning Kaljukits peaks vahelduseks töö asemel armastusele keskenduma.