Miks on reede, 13., nii hirmus?

Rahvasuus nimetatakse 13 ka kuraditosinaks. Teadlased on juba pikemat aega uurinud, miks seostavad inimesed seda salapärast kuupäeva halbade asjadega, kirjutab dpa.

Reede, 13.

1907 muutis ameerika kirjanik Lawson reedese päeva mustaks. Oma börsiromaanis pealkirjaga «Reede, 13.» tõi ta silme ette tõelise õudusstsenaariumi. 1916. aastal linastus samanimeline film, et külvata veelgi rohkem hirmu rahva seas.

Ajalooliselt toimus samuti müstilisel kuupäeval üht-teist. Näiteks reedel, 13. oktoobril 1307 vahistati kõik Templiordu liikmed ja sellest sai alguse ordu allakäik.

Numbriloogika

Mõned näevad numbrit 13 kui õnnetute olukordade ennet. Näiteks oli vanadel kreeklastel ja roomlastel kaksteist peajumalat, kristlastel kaksteist apostlit. Kalendris on kaksteist kuud.

Piiblilood

Ka piiblis on arv 13 halvaks oomeniks. Nii sõi Jeesus viimast õhtusööki koos kaheteistkümne jüngriga — kokku oli neid kolmteist. Juudas, kes reetis Jeesuse roomlastele, on sealjuures kolmeteistkümnenda külalise rollis. Ja et õnnetust toovale arvule kaalu lisada, siis sureb Jeesus ristil just reedel.

Selle päeva liiklusõnnetused

Paljud ebausule kalduvad inimesed kardavad seda päeva juba ainult autosse istudes. Kuid liiklusstatistika seda hirmu ei kinnita. Iseenesest on reede statistika järgi siiski kõige ohtlikum päev, sest siis istuvad rooli ka need, kes igapäevaselt autoga muidu ei sõida.

Sinine leht

Õnnetuste vältimiseks hoiab nii mõnigi end sel päeval niivõrd vaos, et otsustab parem mitte tööle minna ja koju jääda. Ühe Saksa haigekassa statistika kohaselt olid eelmistel aastatel töövõtjad reedel, 13. viis korda haigemad kui muudel päevadel.

Reede ja 13. teistes maades

Kui kristlastel on raskusi 13 positiivse arvuna nägemisega, siis juutide jaoks on see just õnnelik arv. See sümboliseerib usklikele jumala nime: tal olevat 13 omadust. Õpetlane Maimonides koostas 13 usuprintsiipi. Selles vanuses võetakse poisid bar-mitzwa käigus kogukonna liikmeks.

Uuemal ajal on kujunenud see päev ka läänešveitslastel õnnepäevaks ja nad ostavad kuulu järgi rohkem lotopileteid.

Ka Hiinas tähendab 13 õnne ja muslimitele on reede püha.

Teistes maades on ebaõnn pigem teisipäevaga seotud, näiteks hispaanlased ütlevad, et ära abiellu teisipäeval, 13. ega alusta midagi uut. Sama lugu on ka Kreekas ja Ladina-Ameerikas, kus 13. teisipäev võib endaga õnnetusi tuua.

Hirm reede, 13. ees

Kes koledal kombel põeb hirmu reede, 13. ees, see võib kannatada paraskavedekatriafoobia all. See on midagi inimestele, kes kannatavad ka võõrsõnadehirmu all. Tuletatakse see kreeka keelest: «paraskeue» (reede), «dekatria» (kolmteist) ja «phobos» (hirm).

Õnnetusepäeva sagedus

Ühe kuu 13. kuupäev langeb kõige sagedamini reedele. See on seotud Gregoriuse kalendri kasutuselevõtuga. Tookord otsustas paavst. et neljapäevale, 4. oktoobrile 1582 järgneb otsekohe reede, 15. oktoober.

Uued ajad

Uuel aastal 2020 saab kogeda 13. ja reedet märtsis ning novembris.

Sport ja reede, 13.

Ka sportlased on ebausklikud: juba aastaid pole ühelgi vormel-1 sõitjal stardinumbrit 13. 2014. aastal mängis Pastor Maldonado siiski oma õnnega ja tulemus: null võitu, kaks punkti. Ka ametlikus triatlonis ei jagata stardinumbrit 13.

Hooned ja lennukid

Kõrghoonetes muundub 13. korrus tavaliselt 14-ndaks. Hotellid on loobunud koguni toanumbrist 13 — ikka selleks, et ebausklikke kliente mitte eemale peletada.