Meestele: 16 lollikindlat nippi, kuidas oma naist rahuldada

LovePanky jagab häid nõuandeid, kuidas voodielusse särtsu lisada.

1. Võta välja massaažiõli. Kõigile meeldib hea massaaž, aga ära mõtle praegu endale, vaid hoopis oma tüdruksõbrale. Palu tal voodisse heita ning vii läbi sensuaalne massaaž. Kui sa ei oska, otsi abi Youtube’i videotest. Jah, pärast kogu tema keha mudimist on raske end tagasi hoida, kuid püüa seda siiski.

2. Alusta eelmänguga varakult. Sa ei pea olema selleks alasti. Aja ta hulluks, kui tal on veel riided seljas.

3. Küsi, mis teda erutab. Kui sa teed midagi ja ta ei reageeri nii, nagu ootasid, siis on aeg ehk midagi muud ette võtta. Tead, mis on mõistatamisest parem? See, kui sa küsid, mis talle meeldib.

4. Tee talle komplimente. Suhte alguses ei jõudnud sa teda ilmselt ära kiita, kuid nüüd oled ehk head sõnad unustanud. Ära lase sel juhtuda ning tee oma naisele jätkuvalt komplimente. Ütle talle, mida sa tunned.

5. Tunne naise keha. Sa pead naise keha tundma, et seda osata rahuldada. Vii end anatoomiaga kurssi, õpi selgeks erinevad erogeensed tsoonid.

6. Üllata teda. Kõigile meeldivad üllatused! Miks mitte üllatusseks? Enne kodust lahkumist üllata teda kähkukaga – muidugi juhul, kui ta seda soovib.

7. Pöörane kaheksa. Oraalseksi tehes proovi keelega liigutust nimega «pöörane kaheksa». See on täpselt see, millena kõlab – keele kaheksakujuliselt liigutamine. See ajab naised hulluks.

8. Suudlused. Me armastame suudlemist. Nii et ära liigu liiga kiirelt suudlemisest edasi. Naudi seda, võta selleks aega. Naistel läheb seksuaalse erutuseni jõudmiseks kauem aega kui meestel, arvesta sellega.

9. Ole romantiline. Kui ta on seda tüüpi naine, kes naudib romantikat, siis paku seda talle. Vii ta pidulikule õhtusöögile, süüta küünlad.

10. Juhi teda. Mõnikord meeldib meile, kui meile voodis suund kätte näidatakse. Pööra meid teise asendisse, juhi mängu.

11. Ära unusta meie lemmikasendeid. Sulle võib meeldida koerapoos, kuid talle eriti mitte. Sa ei pea seda positsiooni igaveseks hülgama, aga kui su eesmärgiks on hetkel vaid tema rahuldamine, siis keskendu ehk asenditele, mis on tema lemmikud.

12. Ole pöörane. Muidugi meeldib meile romantiline seks, aga vahel meeldib meile ka täiesti vabaks lasta ning natuke metsikuks muutuda.

13. Investeeri kaisutamisse. Võta see aeg, et temaga pärast seksi kaisutada ja lõdvestuda.

14. Võta kasutusele dirty talk. Saada talle juba enne koju jõudmist vürtsika sisuga sõnumeid, võta kasutusele kogu oma flirdiarsenal. Vallatu jutu seksi ajal ajamine ei pruugi aga kõigile meeldida, nii et kui seda teed, ole kindel, et talle see peale läheb.

15. Ära unusta kujutlusvõimet. Kõige suurem seksorgan on aju. Naistel on hea kujutlusvõime ning kõik algab ajust, enne kui jõuab muutuda füüsiliseks. Anna kujutlusvõimele tööd, kui tal on mõni fantaasia, mida ta tahaks ellu rakendada, siis tee see teoks.