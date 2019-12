5 kuumimat meigitrendi aastaks 2020

1. Vesivärvid ja julged toonid

Kui eelmise aasta teine pool tõi meie nägudele kaasa hoomamatutes kogustes läikivaid kivikesi ning pärle, siis umbes samas suunas jätkub saaga ka uuel aastal. Kalliskive soovitatakse kasutada küll üsna väikestes kogustes, ent silmad jäävad ka ilma litrikesteta julgeks. Oodata on vesivärviseid laike, peent ent väljapaistvat lainerijoont ning julgeid värvikombinatsioone, mida tavalisest nude-paletist ei leia. Seega otsi välja oma kirkaimad toonid aga jäta meelde - kui teed värvilised silmad, jäta huul neutraalseks. Liiga palju on vahel siiski liiga palju.

Vesivärvilaike meenutav meik on moes, eriti julgetes värvitoonides. - Christian Sirianobackstage SS20 s2020 at Paris Fashion Week, France in September 2019..CAP/GOL©GOL/Capital Pictures FOTO: Rick Gold/Capital Pictures/GOL/Capital Pictures

2. Särapuudri surm

Uuel aastal viska nurka kõik oma rasked ja läikivad särapuudrid, sest moodi on tagasi tulnud värske, loomulikult kiirgav nägu. Selle saavutamiseks on aga viimane aeg regulaarselt vett jooma hakata ning otsida välja kõiksugused näohooldustooted, sest tuhm nahk on talvel väga kerge tekkima ning loomulikku värskust pole ilma korraliku puhastusrutiinita võimalik tekitada.

Ei mingeid liigseid sädelusi, nahk näeb välja värske ja kiirgav. - Chanel catwalk fashion show SS20 s2020 at Paris Fashion Week, France in October 2019.CAP/GOL©GOL/Capital Pictures FOTO: Rick Gold/Capital Pictures/GOL/Capital Pictures

3. Punased huuled

Sa võisid küll arvata, et punane huul pole kuhugi kadunud, ent ta on tagasi moes ning popim kui kunagi varem! Uuel aastal ära kasuta punast vaid pühade ja tähtpäevade ajal, vaid ka tavalisel teisipäeval. Eriti trendikas on kanda ruuget suud ning naturaalset nägu, täpselt nagu juuresoleval pildil. Nipp kauakestva huulepulga saavutamiseks: kanna huulepulk peale, patsuta salvrätiga, tupsuta huultele läbipaistvat kinnistuspuudrit ning kanna uus kiht värvi.

Punane huul jääb veelgi efektsem, kui ülejäänud nägu vaid minimaalselt meikida. - Louis Vuitton catwalk fashion show SS20 s2020 at Paris Fashion Week, France in October 2019.CAP/GOL©GOL/Capital Pictures FOTO: Rick Gold/Capital Pictures/GOL/Capital Pictures

4. Eredatooniline lainer

Kui arvasid, et 2019 raputas ärksate värvidega, siis eksisid, sest 2020 toob kaasa veelgi neoonisemad toonid. Taas tuleb moodi ka kassisilma meenutav lainerijoon ning seda eriti erksates toonides. Väga sobivad on kõiksugused silmatorkavad toonid, nagu allolev sinine, ergas neoonroheline või miks mitte ka puhas valge. Ülejäänud silmameik võiks olla sellisel juhul tagasihoidlik, kuid miks mitte kanda peale paar kihti ripsmetušši, et saavutada veelgi efektsemaid silmi.

Aastal 2020 teevad ilma eredates toonides kassisilmad. - Shiatzy Chen Paris Fashion Week, Ready to Wear, Spring Summer 2020, Paris, France October 2019.CAP/GOL©GOL/Capital Pictures FOTO: Rick Gold/Capital Pictures/GOL/Capital Pictures

5. Terava joonega silm

Unusta hajutamine ning rõõmusta, kui seda kunagi korralikult selgeks ei saanud. Uuel aastal on silmameigis moes teravad ning väljapaistvad jooned! Selgete joonte saavutamiseks võid värvipiiri näiteks sobivat tooni silmapliiatsiga ette joonistada ning seejärel värviga täita. Veelgi täpsema tulemuse saavutamiseks kasta vatipulk meigieemaldisse ning kustuta ülemeelikud värvikübemed.