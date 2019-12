Forbes: need on maailma kõige mõjukamad naised 2019

Aktivistid, muusikud, poliitikud ja teised juhtivad jõud: majandusajakiri Forbes valis 2019. aasta maailma 100 kõige mõjukamat naist. Need imelised naised on jäänud oma arvamusele kindlaks, tõestanud suurepärast ärivaistu ning astunud nõrgemate kaitseks välja.

Kolm esinumbrit

«Terasest närvidega» Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on 2005. aastast alates esimene naissoost poliitikust liidukantsler Saksamaal. Ühtlasi on ta kõige kauem võimul olnud valitsusjuht Euroopa Liidus. Forbesi edetabelis on ta esikohal juba üheksandat aastat järjest.