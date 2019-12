Nostalgiagalerii: kas mäletad jõulumaiustusi eelmistest kümnenditest?

Kalevi kommivabrik ja selle eelkäijad — magusatehased on valmistanud pea igaks jõuluks ja uusaastaks magusa ning mängulise pühadekollektsiooni, seda juba ligi 100 aastat. Kõige vanem pakendite illustreerimise viis on kivitrükk, mida kasutati nii kommikarpidel kui -purkidel. Šokolaadikarpide motiive maaliti aastakümneid ka käsitsi ja trükiti seejärel pakendile.

Jõulupakendite autorite kohta on säilinud vähe infot. Mitmed kunstnikud olid nõukogude ajal küll Kalevi kommivabriku palgal, aga ilmselt valmisid sarjad mitme kunstniku ühistööna. Osad autorid on siiski teada, näiteks 1980. aastatel on teinud näärišokolaadide kujundusi tarbegraafik Helle-Maret Sarandi ja 1997. aasta jõulupakendeid on kujundanud Heiki Ernits.