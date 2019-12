Koogikuninganna Sandra Daškova avaldab oma salajase piparkoogiretsepti

«Pühad ei ole enam üldse kaugel ning õigete piparkookide valmistamisele kulub mitu päeva, sest piparkoogitainas peab külmkapis mõned päevad enne seisma, alles siis võib hakata tainast rullima ning piparkooke vormima,» räägib Sandra. «See retsept on seni olnud täielik saladus, kuid viimasel ajal on minu käest väga palju küsitud, et kuidas valmistada maitsvaid piparkooke, seepärast otsustasin seda nüüd kõigile jagada. Nagu öeldakse — jagatud rõõm on kõige suurem rõõm!»