Raheli rasedusblogi ⟩ Naljakas see naise elu: kui palju peame pikali viskama ja võõraid inimesi oma jalgevahele laskma

Tellijale

Ega ma loll ei ole, ma tean küll, et rasedusega kaasneb igasuguseid õudusi ja ilmselt on nõmedate arstidega suhtlemine üks neist. Ma mõtlen, et peale oma keha täieliku digimuutumise, hormoonihulluse ja sünnitamispõrgu. Samas, saada päriselt ka teada, mitte lihtsalt pulga pealt triipe lugedes, vaid ikka päriselt, et mu kõhus tõesti on elu… see kaalub kõik jama üles, isegi järjekordse tigeda naistearsti epistlite kannatamise.