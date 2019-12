Kuidas olla jõulude ajal ilusaim naine linna peal? 7 asja, mis teevad sind ilusamaks kui ükskõik milline meik

Õnnelik olemine tähendab igaühe jaoks erinevat seisundit. Aga naiste jaoks on õnnetunne seotud kindlalt iseenda välimuse ja peegelpildiga. Olgu aastalõpp või mitte. Peol tahab iga naine kasvõi hetkeks tunda end kõige kaunimana ja ihaldusväärsena. Mida teha, et olla kõige kaunim naine jõulutralli ajal või vähemalt parim versioon iseendast?

Paljud naised arvavad, et ilu võti peitub nende meigikoti põhjatutes varudes. Naistel on miljon ja üks põhjus, miks nii uskuda: sest naisi hinnatakse tihti ainult välimuse järgi, popkultuur ja massimeedia toetavad sellist lähenemist ning suurettevõtted teenivad häbiväärselt palju raha oma imepäraste ilutoodete müügist. Tõde on selles, et ilu ei tulene ainult huulepulgast, ripsmetušist ega põsepunapintslist. Järgmised seitse tegurit loovad püsivama ilu kui ükskõik milline meigikogus kunagi suudaks. Kui teed nii, oled magnetiks igal hetkel ja igal pool:

Ole kirglik

Ei, see ei tähenda Türgi seebikate intriige, vaid seda, et sul on huvi elu vastu ja sa tegutsed elevusega millegi nimel, mis on sulle ja maailmale tähtis.

Luba endal olla kaastundlik

Hooli ja ela kaasa end ümbritsevale maailmale. Südametus muudab kalgiks ja varjutab elu ilu. Naine, kes mõistab, kuidas armastust anda ja vastu võtta, on palju ihaldusväärsem kui naine, kellel pole kellegagi midagi jagada.

Kasuta arukust ja nutikust oma trumbina

Teadmiste ja tõe otsimine pole mitte ainult atraktiivne, vaid meie eksistentsi jaoks hädavajalik. Arukus annab sulle mõjuvõimu ja see on atraktiivne.

Nakata oma lõbususega kõiki oma ümber

Mõte on selles, et seikluslikkus ja peale hakkamine kõiges selles, mida elul pakkuda on, on atraktiivsem kui rutiini ja järeleandmistesse kadumine ja eluvõimaluste käest laskmine. Rõõmus olek ja vaba tegutsemislust on oskus, mida hinnatakse.

Ära lase raskustel ennast maha murda

Miski pole võimsam kui naine, kes keeldub alla andmast elu katsumustele. Ja katsumusi on ikka ja kõigil. Uskumine endasse ja sellesse, et elu ei saa sinust kunagi võitu, teebki ilusaks.

Ole enesekindel ja enda üle uhke

Naine, kes ei vaja kogu aeg teiste inimeste heakskiitu ja tähelepanu, on ahvatlev ja saavutab rohkem kui naine, kes otsib lakkamatult teistepoolset tunnustust.

Lase oma energial särada, ole soojust ja valgust kiirgav täht

Hoia ja lae oma energiat. Teadlikkus iseenda väest teeb kõikvõimsaks. Naine, kellel on küllaldaselt elujõudu, on loov, vastupidav ja tavaliselt saab kõike, mida tahab.

Lühidalt öeldes: kui naine järgib oma kirge, ilmutab kaastunnet, kasutab oma intellekti, on lõbus ja armastab seiklusi, keeldub alla andmast ja usub end olevat väärt parimat, siis on tema energia nagu säde, mis sütitab kõike ja kõiki tema ümber.